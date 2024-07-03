Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Серед демократів ростуть сумніви щодо кандидатури Байдена на президентських виборах – Reuters

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 3 июля 2024, 09:06
Серед демократів ростуть сумніви щодо кандидатури Байдена на президентських виборах – Reuters
Джо Байден, фото: Getty Images

В среде демократов нарастают сомнения по поводу того, не будет ли проигрышным подходом повторно выдвигать кандидатуру Джо Байдена на пост президента в 2024 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Преимущественно демократы и политтехнологи говорят, что выдвижение кандидатуры Байдена после того, как неуверенно он выглядел во время дебатов с Трампом, в значительной степени зависит от того, каким будет его решение. Однако давление на президента растет и растут опасения, что Байден не сможет составить серьезную конкуренцию Дональду Трампу и не может выиграть выборы.

Реклама:

По словам одного из помощников члена Палаты представителей, 25 демократов готовятся призвать Байдена отказаться от участия в выборах, если в последующие дни он будет выглядеть неуверенно.

Еще один помощник сказал, что "умеренных" демократов из Палаты представителей на этой неделе буквально бомбардировали вопросами избиратели из их округов.

Еще один собеседник среди помощников говорит, что демократы в Палате представителей считают недостаточной коммуникацию Байдена с ними в дни после дебатов, которые вызвали такой резонанс.

ВИДЕО ДНЯ

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, когда ей задали вопрос о кандидатуре Байдена, намнила его многочисленные достижения, но признала, что считает оправданным задавать вопрос о том, было ли то, как выглядел президент на дебатах, случайностью и исключением, или сигналом о том, что его состояние здоровья начало ухудшаться. "Конечно, когда люди задают себе такие вопросы – они имеют право их задавать, в отношении обоих кандидатов", – отметила Пелоси.

Вице-президент Камала Харрис в одном из последних ответов по этому поводу сказала: "Смотрите, мы номинируем Джо Байдена. Мы уже однажды победили Трампа, и победим снова. Точка".

Опрос Ipsos по заказу Reuters после дебатов показал, что около трети сторонников Демократической партии считают, что Байдену стоит отказаться от переизбрания.

Джо Байден в комментариях во вторник во время события в рамках своей кампании в Вирджинии объяснил ситуацию на дебатах недосыпом и усталостью из-за визитов в очень разных часовых поясах, и отметил, что с тех пор его кампания собрала еще 38 млн долларов.

Отдельные демократы публично выражают свои сомнения. Так, демократ из Палаты представителей Майк Квигли сказал, что Байдену "стоит быть честным с собой", хотя все равно это его решение.

Еще один демократ, Джим Клайберн, которому приписывают весомую роль в том, что Байдена номинировали в 2020 году, во вторник сказал, что поддержал бы кандидатуру Камалы Харрис, если бы Байден решил не баллотироваться.

Демократы Джаред Голден и Мари Глузенкамп выразили мнение, что выборы выиграет Трамп.

В среду Джо Байден планирует организовать встречу с губернаторами-демократами, а также обратиться с речью к Конгрессу.

Кроме того, планируется интервью президента для ABC – которому заранее приписывают очень весомую роль в том, как дальше будут воспринимать Байдена – а на следующей неделе во время саммита НАТО он даст пресс-конференцию.

Предыстория:

Читайте такжеКатастрофа в прямом эфире: как Байден провалил президентские дебаты в США и что будет дальше

Темы: БайденСШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
Байден
Первый демократ публично призвал Байдена снять свою кандидатуру на выборах
СМИ: Демократы могут уже в июле выдвинуть Байдена кандидатом
Байден о решении Верховного суда по иммунитету Трампа: "Опасный прецедент"
Последние новости
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
08:31
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
Все новости...
Реклама:
Реклама: