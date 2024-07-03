Серед демократів ростуть сумніви щодо кандидатури Байдена на президентських виборах – Reuters

В среде демократов нарастают сомнения по поводу того, не будет ли проигрышным подходом повторно выдвигать кандидатуру Джо Байдена на пост президента в 2024 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Преимущественно демократы и политтехнологи говорят, что выдвижение кандидатуры Байдена после того, как неуверенно он выглядел во время дебатов с Трампом, в значительной степени зависит от того, каким будет его решение. Однако давление на президента растет и растут опасения, что Байден не сможет составить серьезную конкуренцию Дональду Трампу и не может выиграть выборы.

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По словам одного из помощников члена Палаты представителей, 25 демократов готовятся призвать Байдена отказаться от участия в выборах, если в последующие дни он будет выглядеть неуверенно.

Еще один помощник сказал, что "умеренных" демократов из Палаты представителей на этой неделе буквально бомбардировали вопросами избиратели из их округов.

Еще один собеседник среди помощников говорит, что демократы в Палате представителей считают недостаточной коммуникацию Байдена с ними в дни после дебатов, которые вызвали такой резонанс.

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Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, когда ей задали вопрос о кандидатуре Байдена, намнила его многочисленные достижения, но признала, что считает оправданным задавать вопрос о том, было ли то, как выглядел президент на дебатах, случайностью и исключением, или сигналом о том, что его состояние здоровья начало ухудшаться. "Конечно, когда люди задают себе такие вопросы – они имеют право их задавать, в отношении обоих кандидатов", – отметила Пелоси.

Вице-президент Камала Харрис в одном из последних ответов по этому поводу сказала: "Смотрите, мы номинируем Джо Байдена. Мы уже однажды победили Трампа, и победим снова. Точка".

Опрос Ipsos по заказу Reuters после дебатов показал, что около трети сторонников Демократической партии считают, что Байдену стоит отказаться от переизбрания.

Джо Байден в комментариях во вторник во время события в рамках своей кампании в Вирджинии объяснил ситуацию на дебатах недосыпом и усталостью из-за визитов в очень разных часовых поясах, и отметил, что с тех пор его кампания собрала еще 38 млн долларов.

Отдельные демократы публично выражают свои сомнения. Так, демократ из Палаты представителей Майк Квигли сказал, что Байдену "стоит быть честным с собой", хотя все равно это его решение.

Еще один демократ, Джим Клайберн, которому приписывают весомую роль в том, что Байдена номинировали в 2020 году, во вторник сказал, что поддержал бы кандидатуру Камалы Харрис, если бы Байден решил не баллотироваться.

Демократы Джаред Голден и Мари Глузенкамп выразили мнение, что выборы выиграет Трамп.

В среду Джо Байден планирует организовать встречу с губернаторами-демократами, а также обратиться с речью к Конгрессу.

Кроме того, планируется интервью президента для ABC – которому заранее приписывают очень весомую роль в том, как дальше будут воспринимать Байдена – а на следующей неделе во время саммита НАТО он даст пресс-конференцию.

Предыстория:

Во вторник депутат Палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт первым в партии публично призвал Байдена отказаться от баллотирования на второй срок.

Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

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