Оккупанты хотят тайно похоронить убитых в Бердянске подростков Оганнисяна и Ханганова – МИПЧ
Оккупационные власти Бердянска планируют тайное захоронение убитых украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, родным уже год не отдают тела юношей.
Источник: Медийная инициатива за права человека
Детали: Об этом инициативе стало известно от Григория Оганнисяна, отца Тиграна.
Из убитых российскими силовиками подростков оккупационные власти делают "террористов". Через год после убийства их срочно решили похоронить в безымянной могиле.
Сделать это собираются совершенно тайно, не сообщив родным ни о времени захоронения, ни о месте.
Родным уже больше года не отдают тела юношей.
За это время российские следователи несколько раз заявляли родным, что позволят забрать и похоронить подростков. Однако под разными предлогами оккупационные власти каждый раз отказывают.
Предыстория:
- 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов были активными участниками антироссийских сообществ.
- 30 сентября 2022 года военные РФ похитили Тиграна Оганнисяна, который жил с бабушкой во временно оккупированном Бердянске. Во время допросов россияне пытали подростка, но 5 октября отпустили его. С тех пор оккупанты регулярно допрашивали и обыскивали дома Тиграна Оганнисяна и его одноклассника Никиту Ханганова.
- В январе 2023 года российские военные помешали родителям Тиграна вывезти его со временно оккупированной территории, подростка вернули из Таганрога.
- 7 апреля российские военные возили Оганнисяна и Ханганова в город Ростов-на-Дону (РФ) для прохождения "психолого-психиатрической экспертизы".
- 24 мая Тигран Оганнисян и Никита Ханганов получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Дело готовили к суду, РФ планировала приговорить ребят к 20 годам заключения.
- 15 июня Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследовать Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, а также выпустить их на подконтрольную Украине территорию.
- 24 июня российские пропагандисты сообщили о ликвидации "двух проукраинских террористов", которыми оказались Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Перед смертью Тигран записал видео, которое завершалось словами "Слава Украине!". Оккупанты обвинили подростков в убийстве военного и полицейского-коллаборанта.
Узнать больше: Они ждали Украину. История фабрикации дела и убийства двух подростков в оккупированом РФ Бердянске