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Оккупанты хотят тайно похоронить убитых в Бердянске подростков Оганнисяна и Ханганова – МИПЧ

Алена МазуренкоСреда, 3 июля 2024, 10:35
Оккупанты хотят тайно похоронить убитых в Бердянске подростков Оганнисяна и Ханганова – МИПЧ
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Оккупационные власти Бердянска планируют тайное захоронение убитых украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, родным уже год не отдают тела юношей.

Источник: Медийная инициатива за права человека

Детали: Об этом инициативе стало известно от Григория Оганнисяна, отца Тиграна.

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Из убитых российскими силовиками подростков оккупационные власти делают "террористов". Через год после убийства их срочно решили похоронить в безымянной могиле.

Сделать это собираются совершенно тайно, не сообщив родным ни о времени захоронения, ни о месте.

Родным уже больше года не отдают тела юношей.

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За это время российские следователи несколько раз заявляли родным, что позволят забрать и похоронить подростков. Однако под разными предлогами оккупационные власти каждый раз отказывают.

Предыстория: 

  • 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов были активными участниками антироссийских сообществ.
  • 30 сентября 2022 года военные РФ похитили Тиграна Оганнисяна, который жил с бабушкой во временно оккупированном Бердянске. Во время допросов россияне пытали подростка, но 5 октября отпустили его. С тех пор оккупанты регулярно допрашивали и обыскивали дома Тиграна Оганнисяна и его одноклассника Никиту Ханганова.
  • В январе 2023 года российские военные помешали родителям Тиграна вывезти его со временно оккупированной территории, подростка вернули из Таганрога.
  • 7 апреля российские военные возили Оганнисяна и Ханганова в город Ростов-на-Дону (РФ) для прохождения "психолого-психиатрической экспертизы".
  • 24 мая Тигран Оганнисян и Никита Ханганов получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Дело готовили к суду, РФ планировала приговорить ребят к 20 годам заключения.
  • 15 июня Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследовать Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, а также выпустить их на подконтрольную Украине территорию. 
  • 24 июня российские пропагандисты сообщили о ликвидации "двух проукраинских террористов", которыми оказались Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Перед смертью Тигран записал видео, которое завершалось словами "Слава Украине!". Оккупанты обвинили подростков в убийстве военного и полицейского-коллаборанта.

Узнать больше: Они ждали Украину. История фабрикации дела и убийства двух подростков в оккупированом РФ Бердянске

Темы: Бердянскоккупациявойнаубийство
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