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Россияне ударили КАБами по Русской Лозовой: 2 пострадавших, под завалами могут быть люди

Станислав ПогориловСреда, 3 июля 2024, 11:29
Россияне ударили КАБами по Русской Лозовой: 2 пострадавших, под завалами могут быть люди
Фото: Харьковская облпрокуратура

Российские войска второй раз с начала суток атаковали населенный пункт Русская Лозовая Харьковской области, пока известно о двух пострадавших.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "В 09:52 враг ударил КАБом по с. Русская Лозовая. Горит частный дом, под завалами могут находиться люди".

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Детали: По его словам, известно о двух пострадавших гражданских мужчинах, один из них находится в тяжелом состоянии.

Что предшествовало: Около 2:05 3 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по с. Русская Лозовая Дергачевской ТО, в результате чего 65-летняя женщина и 80-летний мужчина получили ранения и повреждены по меньшей мере 10 частных домов. По предварительным данным, оккупанты ударили по населенному пункту двумя ракетами типа С-400.

Темы: Харьковская областьобстрелжертвывойна
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