На Николаевщине масштабный пожар из-за возгорания сухостоя: огонь добрался до жилья

В городе Вознесенск Николаевской области из-за возгорания сухостоя возник масштабный пожар, огонь перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "В г. Вознесенск загорелся сухостой - огонь перекинулся на хозяйственную постройку, расположенную в соседнем дворе. Пламя невероятно быстро перекидывалось по деревьям на территории других домовладений вдоль улицы. Из-за порывистого ветра и засушливой погоды огонь охватывал сухостой, "перепрыгивая" из двора во двор".

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Детали: Сообщается, что огонь уничтожил две хозяйственные постройки, летнюю кухню и был поврежден жилой дом. В общем огнем было охвачено сразу 8 частных домовладений.

Пожарные более 5 часов боролись с пожаром, им удалось спасти 5 жилых домов и 3 хозяйственные постройки.

Также в ГСЧС напомнили, что за последние сутки в природных экосистемах Украины возникло 229 пожаров, общей площадью 166,19 га.