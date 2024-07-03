В Украине, кроме юго-востока, пройдут дожди

4 июля в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В четверг температура в западных и Житомирской областях ночью 10-15°, днем 19-24°, на остальной территории ночью 16-21°, днем 28-33°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильная жара 35-38°.

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В Киеве 4 июля ночью без осадков, 19-21°, днем кратковременный дождь, до +31°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Скриншот с сайта УГМЦ

В пятницу в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза, в субботу преимущественно без осадков.

Температура в западных, северных, 6 июля и в большинстве центральных областей ночью 13-18°, днем 23-28°, на остальной территории ночью 18-23°, днем 29-34°, в восточных областях 5 июля местами сильная жара 35-38°.

ВИДЕО ДНЯ

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 5 июля ночью и днем небольшие кратковременные дожди, ночью до +18°, днем до +27°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.