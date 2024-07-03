Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Украине, кроме юго-востока, пройдут дожди

Ирина БалачукСреда, 3 июля 2024, 13:31
В Украине, кроме юго-востока, пройдут дожди
Фото pixabay.com

4 июля в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В четверг температура в западных и Житомирской областях ночью 10-15°, днем 19-24°, на остальной территории ночью 16-21°, днем 28-33°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильная жара 35-38°.

Реклама:

В Киеве 4 июля ночью без осадков, 19-21°, днем кратковременный дождь, до +31°, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

 
Скриншот с сайта УГМЦ

В пятницу в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза, в субботу преимущественно без осадков.

Температура в западных, северных, 6 июля и в большинстве центральных областей ночью 13-18°, днем 23-28°, на остальной территории ночью 18-23°, днем 29-34°, в восточных областях 5 июля местами сильная жара 35-38°.

ВИДЕО ДНЯ

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. 

В Киеве 5 июля ночью и днем небольшие кратковременные дожди, ночью до +18°, днем до +27°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

 
Скриншот с сайта УГМЦ

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
погода
Синоптики предупреждают, что к Киеву приближается гроза
Часть Украины накроют дожди и грозы
В Киеве второй день подряд предупреждают о концентрации опасных веществ в воздухе
Последние новости
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
08:31
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
Все новости...
Реклама:
Реклама: