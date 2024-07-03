УП приглашает разделить 4-летие основания Клуба читателей вместе

Приглашаем вас присоединиться к Клубу УП и 9 июля вместе с нами отпраздновать день рождения сообщества.

Четыре года назад редакция "Украинской правды" основала Клуб УП, чтобы быть еще ближе с читателями, слышать их мысли и лучше понимать потребности.

Финансовые взносы читателей за этот период помогли нам устойчиво держаться на ногах во время пандемии коронавируса, а также продолжают помогать в сложное время войны.

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С помощью взносов от читателей мы создаем новые проекты, среди которых подкасты и репортажи и расследования на YouTube.

Благодаря взносам от читателей Клуба УП Оля Кириленко имеет возможность ездить в командировки на восток, команда Федора Попадюка - создавать новые проекты, а Михаил Ткач выискивать чиновников за рубежом.

Что дает членство в Клубе УП:

ВИДЕО ДНЯ

Возможность получить мерч с Дон Кихотом, который является символом УП (за годовую подписку от 1000 грн - пин, а также футболку за годовую подписку от 2500 грн);

Доступ к закрытой Facebook-группе и чату с другими участниками Клуба УП и нашей редакцией;

Возможность предлагать темы для материалов;

Приходить на записи YouTube-проектов и задавать вопросы гостям;

Получать бесплатные билеты на наши некоммерческие мероприятия и от 50% скидки на коммерческие, а также посещать мероприятия от наших партнеров.

Присоединяйтесь к Клубу УП, поддерживайте независимую журналистику, которая приводит к изменениям.

Если вы зарегистрировались в Клуб и хотите присоединиться ко дню рождения, просим писать нашему менеджеру сообщества Ольге Гуцол на почту: olha.hutsol@pravda.

В рамках празднования мы собираем средства на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ.

Приобщиться к сбору на БПЛА HEAVY SHOT

🎯Цель: 2 830 000.00 ₴

🔗Ссылка на банк: monobank.ua

💳Номер карты банка

5375 4112 1964 2514