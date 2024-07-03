Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УП приглашает разделить 4-летие основания Клуба читателей вместе

"Украинская правда"Среда, 3 июля 2024, 13:55
УП приглашает разделить 4-летие основания Клуба читателей вместе

Приглашаем вас присоединиться к Клубу УП и 9 июля вместе с нами отпраздновать день рождения сообщества. 

Четыре года назад редакция "Украинской правды" основала Клуб УП, чтобы быть еще ближе с читателями, слышать их мысли и лучше понимать потребности. 

Финансовые взносы читателей за этот период помогли нам устойчиво держаться на ногах во время пандемии коронавируса, а также продолжают помогать в сложное время войны. 

Реклама:

С помощью взносов от читателей мы создаем новые проекты, среди которых подкасты и репортажи и расследования на YouTube. 

Благодаря взносам от читателей Клуба УП Оля Кириленко имеет возможность ездить в командировки на восток, команда Федора Попадюка - создавать новые проекты, а Михаил Ткач выискивать чиновников за рубежом. 

Что дает членство в Клубе УП:

ВИДЕО ДНЯ
  • Возможность получить мерч с Дон Кихотом, который является символом УП (за годовую подписку от 1000 грн - пин, а также футболку за годовую подписку от 2500 грн);
  • Доступ к закрытой Facebook-группе и чату с другими участниками Клуба УП и нашей редакцией;
  • Возможность предлагать темы для материалов;
  • Приходить на записи YouTube-проектов и задавать вопросы гостям;
  • Получать бесплатные билеты на наши некоммерческие мероприятия и от 50% скидки на коммерческие, а также посещать мероприятия от наших партнеров. 

Присоединяйтесь к Клубу УП, поддерживайте независимую журналистику, которая приводит к изменениям. 

Если вы зарегистрировались в Клуб и хотите присоединиться ко дню рождения, просим писать нашему менеджеру сообщества Ольге Гуцол на почту: olha.hutsol@pravda. 

В рамках празднования мы собираем средства на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ. 

Приобщиться к сбору на БПЛА HEAVY SHOT

🎯Цель: 2 830 000.00 ₴

🔗Ссылка на банк: monobank.ua

💳Номер карты банка

5375 4112 1964 2514

Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
Последние новости
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
08:31
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
Все новости...