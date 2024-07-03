УП приглашает разделить 4-летие основания Клуба читателей вместе
Приглашаем вас присоединиться к Клубу УП и 9 июля вместе с нами отпраздновать день рождения сообщества.
Четыре года назад редакция "Украинской правды" основала Клуб УП, чтобы быть еще ближе с читателями, слышать их мысли и лучше понимать потребности.
Финансовые взносы читателей за этот период помогли нам устойчиво держаться на ногах во время пандемии коронавируса, а также продолжают помогать в сложное время войны.
С помощью взносов от читателей мы создаем новые проекты, среди которых подкасты и репортажи и расследования на YouTube.
Благодаря взносам от читателей Клуба УП Оля Кириленко имеет возможность ездить в командировки на восток, команда Федора Попадюка - создавать новые проекты, а Михаил Ткач выискивать чиновников за рубежом.
Что дает членство в Клубе УП:
- Возможность получить мерч с Дон Кихотом, который является символом УП (за годовую подписку от 1000 грн - пин, а также футболку за годовую подписку от 2500 грн);
- Доступ к закрытой Facebook-группе и чату с другими участниками Клуба УП и нашей редакцией;
- Возможность предлагать темы для материалов;
- Приходить на записи YouTube-проектов и задавать вопросы гостям;
- Получать бесплатные билеты на наши некоммерческие мероприятия и от 50% скидки на коммерческие, а также посещать мероприятия от наших партнеров.
Присоединяйтесь к Клубу УП, поддерживайте независимую журналистику, которая приводит к изменениям.
Если вы зарегистрировались в Клуб и хотите присоединиться ко дню рождения, просим писать нашему менеджеру сообщества Ольге Гуцол на почту: olha.hutsol@pravda.
В рамках празднования мы собираем средства на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ.
Приобщиться к сбору на БПЛА HEAVY SHOT
🎯Цель: 2 830 000.00 ₴
🔗Ссылка на банк: monobank.ua
💳Номер карты банка
5375 4112 1964 2514