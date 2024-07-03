Тищенко попытался через суд выйти из-под домашнего ареста, но не смог
Среда, 3 июля 2024, 13:55
Народный депутат Николай Тищенко пытался обжаловать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, Киевский апелляционный суд 3 июля оставил решение первой инстанции без изменений.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на трансляцию судебного заседания
Прямая речь судьи, который объявлял решение: "Суд постановил: меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста (Николаю Тищенко - ред.) оставить без изменений".
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Предыстория:
- Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.
- В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
- В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства.
- Полиция Киева уволила своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken.
- 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.
- Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко. По решению суда Тищенко должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
- После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения заметили в пятизвездочном отеле Киева Hyatt. Правоохранители надели электронный браслет нардепу только в 22:30. До этого Тищенко свободно передвигался по городу.