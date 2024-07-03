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В НАТО достигли согласия по 40 млрд евро для Украины – СМИ

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 3 июля 2024, 14:47
В НАТО достигли согласия по 40 млрд евро для Украины – СМИ

Союзники в НАТО достигли согласия относительно финансирования на военную помощь для Украины в следующем году в размере 40 млрд евро.

Источник: Reuters со ссылкой на европейского дипломата, который комментировал на условиях анонимности, "Европейская правда"

Детали: Собеседник в среду 3 июля сказал, что страны-члены Североатлантического альянса согласовали предложение генсека Йенса Столтенберга о финансировании на военную поддержку для Украины в следующем году в объеме 40 млрд евро.

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Официально утвердить решение должны на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе.

В то же время источник агентства уточнил, что хотя страны-члены не поддержали первоначальный запрос Столтенберга относительно такого многолетнего обязательства, договоренность содержит положение о переоценке взносов союзников на будущих саммитах НАТО.

Союзники также решили подготовить два отчета в течение следующего года, чтобы определить, какая страна и что поставляет Украине, чтобы удовлетворить требования по большей прозрачности распределения бремени в Альянсе, рассказал дипломат.

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Ранее в прессу неофициально попадали детали обсуждений о 40 млрд для Украины и "камнях преткновения" в этом процессе.

Недавно СМИ также сообщили, что на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).

Кроме того, обсуждается создание должности спецпредставителя в Киеве для контроля за международной координацией поставок оружия и учений для украинских Вооруженных сил под эгидой НАТО.

Темы: НАТОденьгиУкраинавойна
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