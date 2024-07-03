Минобороны допустило к эксплуатации более 70 украинских беспилотных авиакомплексов

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В 2024 году Минобороны допустило к эксплуатации более 70 образцов беспилотных авиакомплексов украинского производства.

Источник: Минобороны

Дословно: "За 6 месяцев текущего года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более 70 образцов беспилотных авиационных комплексов (БпАК), все они произведены в Украине".

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Детали: В МОУ добавили, что для сравнения в прошлом году ведомство утвердило около 60 БпАК различного назначения.

Сообщается, что беспилотные комплексы выполняют широкий спектр задач: разведка позиций врага на линии соприкосновения и в тылу, корректировка артиллерийского огня, нанесение ударов по вражеской технике, укреплениях и арсеналах.

Процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.

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Образцы ВВТ украинского производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства госбюджета.

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ГЕНШТАБА И АРМИИИНФОРМ