СМИ: Вице-президент Харрис может заменить Байдена в случае его снятия с выборов

Издание Reuters со ссылкой на семь высокопоставленных источников в кампании Байдена, Белом доме и Демократическом национальном комитете пишет, что вице-президента Камалу Харрис считают лучшей альтернативой на замену Джо Байдена, если он решит не продолжать предвыборную борьбу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам источников, предложения некоторых влиятельных демократов заменить Байдена на других, а не Харрис, кандидатов – это выдача желаемого за действительное, и будет почти невозможно.

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Собеседники агентства заявили, что вице-президент, если ее выдвинут кандидатом от партии, получит деньги, собранные на кампанию нынешнего главы Белого дома, и унаследует инфраструктуру кампании.

Она также имеет самую высокую узнаваемость среди всех альтернативных кандидатов и самый высокий рейтинг среди демократов, которые могли бы серьезно рассматриваться как кандидаты, отметили источники.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, опубликованному во вторник, Харрис отстает от будущего кандидата от республиканцев Дональда Трампа на один процентный пункт – 42% до 43%, что является разницей в пределах погрешности опроса в 3,5 процентных пункта.

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Кроме того, указывают источники, она уже прошла проверку на национальном уровне, в частности, со стороны республиканцев. Впрочем, некоторые влиятельные демократы мало верят, что она способна победить Трампа, сказали четыре собеседника.

А по словам нескольких стратегов Демократической партии, отказ от кандидатуры первой чернокожей женщины-вице-президента в пользу другого кандидата приведет к негативной реакции со стороны чернокожих избирателей, которые являются ключом к любой победе.

В то же время помощники вице-президента отвергли любые разговоры о демократическом списке, который не будет включать Байдена и Харрис.

"Вице-президент Харрис с нетерпением ждет второго срока вместе с президентом Джо Байденом", – говорится в заявлении ее офиса.

По данным Reuters, среди лояльных к президенту США Джо Байдену однопартийцев нарастают сомнения по поводу того, не будет ли проигрышным подходом повторно выдвигать его кандидатуру на выборах 2024 года.

Преимущественно демократы и политтехнологи говорят, что выдвижение кандидатуры Байдена после того, как он неуверенно выглядел во время дебатов с Трампом, в значительной степени зависит от того, каким будет его решение. Однако давление на президента растет и растут опасения, что Байден не сможет составить серьезную конкуренцию Дональду Трампу и не может выиграть выборы.

Напомним, во вторник депутат Палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт первым в партии публично призвал Байдена отказаться от баллотирования на второй срок.

Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но выходить из гонки не планирует.

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