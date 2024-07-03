Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

СМИ: Вице-президент Харрис может заменить Байдена в случае его снятия с выборов

Андрей Синявский, Анастасия ПроцСреда, 3 июля 2024, 15:21
СМИ: Вице-президент Харрис может заменить Байдена в случае его снятия с выборов
КАМАЛА ГАРРИС, ФОТО GETTY IMAGES

Издание Reuters со ссылкой на семь высокопоставленных источников в кампании Байдена, Белом доме и Демократическом национальном комитете пишет, что вице-президента Камалу Харрис считают лучшей альтернативой на замену Джо Байдена, если он решит не продолжать предвыборную борьбу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам источников, предложения некоторых влиятельных демократов заменить Байдена на других, а не Харрис, кандидатов – это выдача желаемого за действительное, и будет почти невозможно.

Реклама:

Собеседники агентства заявили, что вице-президент, если ее выдвинут кандидатом от партии, получит деньги, собранные на кампанию нынешнего главы Белого дома, и унаследует инфраструктуру кампании.

Она также имеет самую высокую узнаваемость среди всех альтернативных кандидатов и самый высокий рейтинг среди демократов, которые могли бы серьезно рассматриваться как кандидаты, отметили источники.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, опубликованному во вторник, Харрис отстает от будущего кандидата от республиканцев Дональда Трампа на один процентный пункт – 42% до 43%, что является разницей в пределах погрешности опроса в 3,5 процентных пункта.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, указывают источники, она уже прошла проверку на национальном уровне, в частности, со стороны республиканцев. Впрочем, некоторые влиятельные демократы мало верят, что она способна победить Трампа, сказали четыре собеседника.

А по словам нескольких стратегов Демократической партии, отказ от кандидатуры первой чернокожей женщины-вице-президента в пользу другого кандидата приведет к негативной реакции со стороны чернокожих избирателей, которые являются ключом к любой победе.

В то же время помощники вице-президента отвергли любые разговоры о демократическом списке, который не будет включать Байдена и Харрис.

"Вице-президент Харрис с нетерпением ждет второго срока вместе с президентом Джо Байденом", – говорится в заявлении ее офиса.

По данным Reuters, среди лояльных к президенту США Джо Байдену однопартийцев нарастают сомнения по поводу того, не будет ли проигрышным подходом повторно выдвигать его кандидатуру на выборах 2024 года.

Преимущественно демократы и политтехнологи говорят, что выдвижение кандидатуры Байдена после того, как он неуверенно выглядел во время дебатов с Трампом, в значительной степени зависит от того, каким будет его решение. Однако давление на президента растет и растут опасения, что Байден не сможет составить серьезную конкуренцию Дональду Трампу и не может выиграть выборы.

Напомним, во вторник депутат Палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт первым в партии публично призвал Байдена отказаться от баллотирования на второй срок.

Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но выходить из гонки не планирует.

Читайте также: Неизбывный Джо: как в США разгорелась дискуссия о замене Байдена на выборах и что этому мешает.

Темы: СШАБайденвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
США
Байден объяснил, почему чуть не заснул на дебатах с Трампом
Серед демократів ростуть сумніви щодо кандидатури Байдена на президентських виборах – Reuters
Украина не пойдет на территориальные уступки РФ, хотя и прислушивается к советам относительно мира – ОП
Последние новости
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
08:31
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
Все новости...
Реклама:
Реклама: