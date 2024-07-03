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В Беларуси освободили некоторых оппонентов режима Лукашенко

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 3 июля 2024, 15:35
В Беларуси освободили некоторых оппонентов режима Лукашенко
ЛУКАШЕНКО. ФОТО: GETTY IMAGES

В Беларуси сообщили о выходе на свободу некоторых политзаключенных. Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал освобождение части оппонентов его режима.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В инициативе "Палитвязынка", которая помогает женщинам-политзаключенным, появилось сообщение о "хороших новостях" из женской колонии, пишет издание "Наша Нива". "Ждем фото на свободе", – отметили правозащитники.

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Имена освобожденных и их количество пока не сообщают.

Издание связывает освобождение политзаключенных со вчерашним заявлением Александра Лукашенко, который сказал, что часть осужденных может быть освобождена в ближайшие дни.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в свою очередь сообщила, что "сегодня мы узнали о первых случаях освобождения некоторых политзаключенных".

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"Я счастлива, что люди свободны. Ведь свобода, здоровье и жизнь – это самые важные ценности, которыми обладает человек. Для семьи и близких политзаключенных возможность наконец обнять и услышать голоса друг друга является невероятным облегчением", – заявила она.

Накануне Лукашенко допустил, что вскоре на свободу могут выйти тяжелобольные люди, преимущественно с раковыми заболеваниями.

По состоянию на конец мая, по данным правозащитного центра "Весна", известно о более 90 политзаключенных, состояние здоровья которых тяжелое.

Также за решеткой находятся 65 политзаключенных старше 60 лет, многие из которых имеют серьезные проблемы со здоровьем.

По состоянию на 2 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 1409 человек.

Весной Лукашенко намекнул, что белорусские службы могут надавить на белорусов-оппонентов режима, которые выехали за границу, мерами против их родственников внутри страны.

Темы: БеларусьЛукашенкополитзаключенные
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