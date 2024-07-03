Количество пострадавших из-за удара РФ по Харькову возросло до 14, среди них — младенец

Количество раненых из-за российского удара по району жилой застройки в Харькове увеличилось до 14, среди них — младенец, которому две недели.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура, ГСЧС

Прямая речь Синегубова: "Предварительно: зафиксированы по меньшей мере три удара КАБами в Киевском районе Харькова. Детали последствий выясняются".

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Детали: Накануне мэр Харькова писал, о взрывах в городе и призвал местных жителей быть осторожными. Со своей стороны председатель ОВА Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Обновлено: Синегубов написал, что оккупанты разрушили два частных дома, из-под завалов спасли ребенка.

Прямая речь Синегубова: "Подразделения ГСЧС спасли ребенка. По другому адресу возникло возгорание травы. На эту минуту — без пострадавших".

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ФОТО: ДСНС ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обновлено в 16.37: Мэр Харькова сообщил, что под завалами остался еще один ребенок. Затем глава ОВА отметил, что сейчас известно о четырех пострадавших.

"Мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы. Еще одному 38-летнему мужчине оказали помощь на месте", — добавил Синегубов.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Впоследствии Терехов заявил, что информация о еще одном ребенке под завалами не подтвердилась.

ФОТО: ДСНС ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обновлено: В 17.09 глава Харьковской ОВА написал, что количество пострадавших возросло до шести. Еще двум женщинам оказали помощь на месте.

Впоследствии руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что враг ударил по городу несколькими УМПБ Д-30. Сейчас известно о восьми пострадавших людях

Обновлено: В 19.43 в Харьковской областной прокуратуре добавили, что количество раненых увеличилось до 14, среди них - младенец, которому две недели. Также россияне повредили частные жилые дома, многоэтажки, автомобили, здание почты, СТО и спортивный зал.