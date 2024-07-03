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"Честно": Помощница Тищенко создала общественную организацию одноименную с ВСК Верховной Рады

Анастасия ПроцСреда, 3 июля 2024, 17:50
Честно: Помощница Тищенко создала общественную организацию одноименную с ВСК Верховной Рады
ТИЩЕНКО В СУДЕ. ФОТО GETTY IMAGES

Помощница исключенного из "Слуги народа" народного депутата Николая Тищенко Эвелина Андриевская в июне 2023 года зарегистрировала общественную организацию "ВСК Нацресурс". Такое же название имела временная следственная комиссия Верховной Рады по вырубке лесов, которая прекратила деятельность в мае 2023-го после того, как ВР не утвердила промежуточный отчет ВСК Тищенко.

Источник: материал движения "Честно"

Дословно: "Согласно данным YouControl, Андриевская зарегистрировала организацию 14 июня 2023 года. За месяц до того Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет ВСК Тищенко о возможной неэффективности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции, поэтому она прекратила свою деятельность".

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Напомним:

  • Ранее движение "Честно" писало, что в течение года Тищенко регулярно сообщал о разоблачении колцентров и ботоферм в разных городах Украины в рамках работы давно не действующей ВСК по вырубке лесов.
  • Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр. 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
  • Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко. По решению суда Тищенко должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
  • После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения увидели в пятизвездочном отеле Киева Hyatt. Правоохранители надели электронный браслет нардепу только в 22:30. До этого Тищенко свободно передвигался по городу.
  • 3 июля народный депутат Николай Тищенко пытался обжаловать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, Киевский апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Темы: Тищенко
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