"Честно": Помощница Тищенко создала общественную организацию одноименную с ВСК Верховной Рады

Помощница исключенного из "Слуги народа" народного депутата Николая Тищенко Эвелина Андриевская в июне 2023 года зарегистрировала общественную организацию "ВСК Нацресурс". Такое же название имела временная следственная комиссия Верховной Рады по вырубке лесов, которая прекратила деятельность в мае 2023-го после того, как ВР не утвердила промежуточный отчет ВСК Тищенко.

Источник: материал движения "Честно"

Дословно: "Согласно данным YouControl, Андриевская зарегистрировала организацию 14 июня 2023 года. За месяц до того Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет ВСК Тищенко о возможной неэффективности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции, поэтому она прекратила свою деятельность".

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