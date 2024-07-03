Украина не выдала на обмен военного РФ, которого первым осудили за военное преступление

Первый осужденный за военное преступление - убийство мирного жителя в Сумской области - российский военный Вадим Шишимарин в настоящее время отбывает наказание в Украине, хотя РФ хотела его обменять.

Источник: руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью "Укринформу"

Детали: "Да, он в Украине", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, отбывает ли Шишимарин наказание.

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Относительно того, хотели ли россияне его обменяли, представитель ОГП ответил, что этот вопрос поднимался, но Украина не выдает Шишимарина.

Всего в Украине осуждены за военные преступления и отбывают наказание 17 российских военных.

При этом Офис генпрокурора выступает против обмена осужденных российских военных за тяжкие военные преступления - убийства, изнасилования и тому подобное.

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Прямая речь: "В каждом случае вопрос рассматривается отдельно. Если бы там не было наших людей, вопрос был бы другой, а если мы понимаем, что там наши люди, то это надо принимать во внимание. Это сложный процесс, к которому привлечены Служба безопасности, Главное управление разведки, которые непосредственно занимаются этими переговорами. Я не исключаю возможности, что такие обмены потенциально могут быть. Но, по общим правилам, мы не обмениваем именно тех, кто совершил тяжкие преступления, потому что это принципиальная позиция Офиса генерального прокурора".

Предыстория:

4 мая 2022 года СБУ опубликовала видеопризнание оккупанта Шишимарина в убийстве гражданских.

11 мая прокуратура сообщила, что его дело было отправлено в суд. Шишимарина обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Он признал вину и раскаялся.

Соломенский районный суд Киева приговорил Шишимарина к высшей мере наказания - пожизненному заключению за убийство гражданского украинца - 62-летнего мирного жителя Сумщины Александра Шелипова.

В июле 2022 года коллегия судей Киевского апелляционного суда смягчила приговор Шишимарину, заменив ему пожизненное лишение свободы на 15 лет заключения.

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