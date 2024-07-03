Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Украина не выдала на обмен военного РФ, которого первым осудили за военное преступление

Валентина РоманенкоСреда, 3 июля 2024, 18:11
Украина не выдала на обмен военного РФ, которого первым осудили за военное преступление
Вадим Шишимарин. Фото: Максим Полищук, Ґрати

Первый осужденный за военное преступление - убийство мирного жителя в Сумской области - российский военный Вадим Шишимарин в настоящее время отбывает наказание в Украине, хотя РФ хотела его обменять.

Источник: руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью "Укринформу"

Детали: "Да, он в Украине", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, отбывает ли Шишимарин наказание.

Реклама:

Относительно того, хотели ли россияне его обменяли, представитель ОГП ответил, что этот вопрос поднимался, но Украина не выдает Шишимарина.

Всего в Украине осуждены за военные преступления и отбывают наказание 17 российских военных.

При этом Офис генпрокурора выступает против обмена осужденных российских военных за тяжкие военные преступления - убийства, изнасилования и тому подобное.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "В каждом случае вопрос рассматривается отдельно. Если бы там не было наших людей, вопрос был бы другой, а если мы понимаем, что там наши люди, то это надо принимать во внимание. Это сложный процесс, к которому привлечены Служба безопасности, Главное управление разведки, которые непосредственно занимаются этими переговорами. Я не исключаю возможности, что такие обмены потенциально могут быть. Но, по общим правилам, мы не обмениваем именно тех, кто совершил тяжкие преступления, потому что это принципиальная позиция Офиса генерального прокурора".

Предыстория:

  • 4 мая 2022 года СБУ опубликовала видеопризнание оккупанта Шишимарина в убийстве гражданских.
  • 11 мая прокуратура сообщила, что его дело было отправлено в суд. Шишимарина обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Он признал вину и раскаялся. 
  • Соломенский районный суд Киева приговорил Шишимарина к высшей мере наказания - пожизненному заключению за убийство гражданского украинца - 62-летнего мирного жителя Сумщины Александра Шелипова.
  • В июле 2022 года коллегия судей Киевского апелляционного суда смягчила приговор Шишимарину, заменив ему пожизненное лишение свободы на 15 лет заключения.

Читать больше в материале ""Правда, что Зеленский всем раздал оружие?" История первого приговора за военное преступление"

Темы: военные преступленияОфис генпрокурораобменпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Затонул один из самых современных кораблей ВМС Ирана

видеоISW: у украинских военных есть технологическая инновация, которая ослабит давление на ПВО

В нескольких городах Франции начались беспорядки

обновленоЭтой ночью страну атаковали несколько групп крылатых ракет

фотоОрбан прибыл в Пекин

Во Франции сенсационно выигрывают левые, ультраправые лишь третьи – экзитполл

Все новости...
военные преступления
"Голову отрезать и на кол насадить": УП получила запись перехвата приказа командира РФ
ГУР определил убийц четырех украинских военнопленных возле Роботино
Установлена личность бойца ВСУ, которого обезглавили оккупанты на Донетчине - Костин
Последние новости
09:20
Цены на нефть упали из-за ослабления геополитического напряжения на Ближнем Востоке
09:11
Восстановление городов и "модернист" Зеленский. В каких городах мы будем жить после войны
08:55
Спикер Джонсон встретится с Зеленским во время саммита НАТО
08:50
Потерять нельзя восстановить. Как разрушенные войной города восстают из пепла
08:48
Россияне за сутки более 50 раз штурмовали Покровское направление - Генштаб
08:20
Премьер Франции уйдет в отставку
08:13
легкая атлетикаЕще один мировой рекорд: На этапе Бриллиантовой лиги установили новый топ-результат в беге на 1500 метрів
08:06
Результаты выборов во Франции: левые заняли первое место, ультраправые стали третьими
08:01
Ночью над Украиной сбили 3 из 6 ракет
07:44
По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ, в воздухе еще могут быть 5 бомбардировщиков Ту-95
Все новости...
Реклама:
Реклама: