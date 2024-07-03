ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной

В небе над Полтавской областью 3 июля противовоздушная оборона ликвидировала российскую управляемую авиационную ракету.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "Около 15:00 03 июля 2024 года противовоздушной обороной востока Украины в Полтавской области сбита управляемая авиационная ракета противника вероятно Х-59/69".

Реклама:

Детали: В 14.54 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели врага курсом из Харьковской области на Полтавщину.