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ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной

Валентина РоманенкоСреда, 3 июля 2024, 18:26
ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной
ПВО. иллюстративное фото Воздушных сил

В небе над Полтавской областью 3 июля противовоздушная оборона ликвидировала российскую управляемую авиационную ракету.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "Около 15:00 03 июля 2024 года противовоздушной обороной востока Украины в Полтавской области сбита управляемая авиационная ракета противника вероятно Х-59/69".

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Детали: В 14.54 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели врага курсом из Харьковской области на Полтавщину.

Темы: Полтавская областьПВОвойна
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