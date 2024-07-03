Кулеба о разговоре с Блинкеном: обсудили усиление ПВО Украины и саммит НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, восстановление энергосистемы и саммит НАТО в Вашингтоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кулебы в X (Twitter)

Детали: В частности, Кулеба говорил с Блинкеном о текущей работе по усилению противовоздушной обороны Украины, а также о восстановлении энергетической системы и Украины в целом.

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Чиновники также сосредоточились на ожидаемых результатах саммита НАТО в Вашингтоне.

"За последние несколько лет Америка усилила свою роль как союзнической державы, и саммит, несомненно, это продемонстрирует", – написал Кулеба.

Недавно в Государственном департаменте США заявили, что не обсуждают никакие формулировки из будущего коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне на фоне распространенных в прессе сообщений о спорах относительно того, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

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