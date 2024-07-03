Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Кулеба о разговоре с Блинкеном: обсудили усиление ПВО Украины и саммит НАТО

Иванна Костина, Анастасия ПроцСреда, 3 июля 2024, 19:50
Кулеба о разговоре с Блинкеном: обсудили усиление ПВО Украины и саммит НАТО
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, восстановление энергосистемы и саммит НАТО в Вашингтоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кулебы в X (Twitter)

Детали: В частности, Кулеба говорил с Блинкеном о текущей работе по усилению противовоздушной обороны Украины, а также о восстановлении энергетической системы и Украины в целом.

Реклама:

Чиновники также сосредоточились на ожидаемых результатах саммита НАТО в Вашингтоне.

"За последние несколько лет Америка усилила свою роль как союзнической державы, и саммит, несомненно, это продемонстрирует", – написал Кулеба.

Недавно в Государственном департаменте США заявили, что не обсуждают никакие формулировки из будущего коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне на фоне распространенных в прессе сообщений о спорах относительно того, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

Читайте также: Мост вместо приглашения: что может получить Украина на саммите НАТО в Вашингтоне.

Темы: Кулеба ДмитрийБлинкен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
Кулеба встретился с главой МИД Армении, которая отдаляется от России
Последние новости
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
08:31
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
Все новости...
Реклама:
Реклама: