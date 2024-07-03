Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Франция передала 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 3 июля 2024, 20:50
Франция передала 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов
Иллюстративное фото: Getty Images

Франция отправила 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов, поскольку их энергетическая инфраструктура сильно пострадала из-за российских ударов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на французское Министерство иностранных дел

Детали: В ведомстве подчеркнули, что этим шагом Франция демонстрирует поддержку украинскому народу.

Реклама:

"Отправили 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов, энергетическая инфраструктура которых сильно пострадала от российских ударов", – говорится в сообщении в соцсети Х.

ВИДЕО ДНЯ

Значительная часть энергетической инфраструктуры Украины была повреждена или разрушена из-за российских обстрелов. Это привело к снижению возможностей производства и поставок электроэнергии.

После российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры международные партнеры активно помогают Украине – поставляют финансовую, техническую и материальную помощь для ремонта поврежденных объектов и обеспечения энергоснабжения населения.

Напомним, накануне стало известно, что ЕС передал Украине тысячи солнечных панелей для больниц.

Также сообщалось, что литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование на сумму более 4 млн евро.

Темы: Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
Франция
Более 180 кандидатов снимутся с выборов во Франции, чтобы остановить ультраправых
Во Франции три человека погибли в аварии самолета: мог зацепиться за высоковольтную линию
Макрон призвал объединиться для противостояния ультраправым во втором туре
Последние новости
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
08:31
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
Все новости...
Реклама:
Реклама: