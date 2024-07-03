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Пентагон закупит перехватчики к Patriot и NASAMS на $2,2 млрд для Украины

Иванна Костина, Валентина РоманенкоСреда, 3 июля 2024, 22:31
Пентагон закупит перехватчики к Patriot и NASAMS на $2,2 млрд для Украины
ФОТО: GETTY IMAGES

Министерство обороны США объявило о закупке перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины на сумму 2,2 млрд долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Пентагона

Детали: Министерство обороны США, в частности объявило о закупке значительного пакета перехватчиков противовоздушной обороны с использованием около 2,2 млрд долларов США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

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"Эти средства будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что администрация Байдена планирует ускорить поставки этих вооружений, изменив очередность будущих поставок для Украины по программе "Внешние военные продажи".

"В результате Украина получит перехватчики, в которых она срочно нуждается для защиты своего населения и критически важной инфраструктуры от воздушных атак со стороны России", – говорится в сообщении.

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Напомним: В Белом доме также объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $150 млн.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 225 миллионов долларов США объявляли 7 июня.

Темы: СШАпомощь УкраинеоружиеPatriot
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