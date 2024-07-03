Вооруженные силы Канады впервые возглавит женщина

Новым начальником Штаба обороны Канады впервые со времен основания этой должности назначат женщину.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Дословно офис премьера: "Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил о предстоящем назначении генерал-лейтенанта Дженни Каригнан начальником Штаба обороны Канады... Лейтенант-генерал Каригнан станет первой женщиной в истории Канады, которая возглавит Вооруженные силы".

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Детали: Отмечается, что сейчас Каригнан занимает должность начальника департамента профессионального поведения и культуры Министерства обороны Канады и приступит к выполнению своих новых обязанностей 18 июля.

Ее военная карьера на службе Канады и канадцев длится более 35 лет, в течение которых она командовала двумя боевыми инженерными полками и второй канадской дивизией, возглавляя более 10 тыс. военнослужащих и руководя реагированием на кризисные ситуации во время паводков в Квебеке.

Кроме этого, Каригнан служила в Сирии, Ираке, Афганистане и Боснии и Герцеговине.

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Дословно: "В своей новой роли начальника Штаба обороны Канады лейтенант-генерал Каригнан будет осуществлять надзор за действующими операциями Вооруженных сил Канады как внутри страны, так и за рубежом, одновременно продолжая усилия по созданию более уважительной и инклюзивной среды для членов Вооруженных сил".