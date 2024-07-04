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В Генштабе отметили работу 44 отдельной артбригады в Запорожье

Алена ИвашкивЧетверг, 4 июля 2024, 00:37
В Генштабе отметили работу 44 отдельной артбригады в Запорожье
фото: Генштаб ВСУ

3 июля Генштаб отметил украинских защитников из 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Они эффективно уменьшают боевой потенциал российских оккупантов в Запорожье: точно и иногда даже эффектно.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 3 июля

Дословно: "С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. В течение суток террористы нанесли по территории Украины 6 ракетных ударов с использованием 16 ракет. Кроме того, враг совершил 36 авиационных ударов (сбросил 51 КАБ), задействовал 303 дрона-камикадзе и более 2600 обстрелял позиции наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы 11 раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районах Липцы, Волчанска и Глубокого. В районе Волчанска в настоящее время продолжается бой. Ситуация контролируется.

По имеющейся в настоящее время информации, в течение суток враг потерял 111 человек убитыми и ранеными и 64 единицы вооружения и военной техники. В частности, уничтожен танк и семь автомобилей. Кроме того, повреждены одна пушка и три боевых бронированных машины. Подсчет продолжается.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Бои шли вблизи Стельмаховки, где три атаки были отбиты, еще одна - продолжается.

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На Лиманском направлении за день российские войска 29 раз атаковали украинских защитников. В районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка, Терны отбито 23 атаки, пять атак врага продолжается. Также продолжается бой в Серебрянском лесу. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении наши войска отбили 3 атаки противника вблизи Верхнекаменского и Выемки. Противник успеха не имел.

На Краматорском направлении потерпели неудачу пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 17 раз пытались потеснить украинских защитников вблизи Делиевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

Интенсивно атакует враг наших воинов на Покровском направлении.  В течение дня агрессор в целом совершил 34 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Прогресса, Яснобродовки, Уманского и Карловки. 24 атаки украинские защитники уже отбили, еще 10 боестолкновений продолжаются. В частности, возле Евгеновки, Воздвиженки и Калинового. По предварительным подсчетам на этом направлении сегодня наши воины ликвидировали и ранили более 320 военнослужащих врага. Также уничтожено и повреждено 6 артиллерийских средств, подбит танк противника. Потери захватчиков уточняются.

Темы: Генштабвойна
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