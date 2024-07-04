Байден успокоил демократов и предвыборный штаб: Я баллотируюсь

Президент США Джо Байден пообещал остаться в президентской гонке во время телефонного разговора с сотрудниками своей избирательной кампании.

Источник: Reuters со ссылкой на информированных лиц

Детали: Байден ответил на звонок обеспокоенным членам своей предвыборной команды и сказал им, что никуда не собирается уходить.

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"Я баллотируюсь", - сказал Байден, добавив, что он остается лидером Демократической партии и его никто не вытесняет из гонки против республиканца Дональда Трампа, сообщил один из источников.

Он также встретится с губернаторами-демократами в среду вечером (по местному времени - ред.), чтобы заверить их, что он готов к работе после неудачного выступления на дебатах, когда он бормотал себе под нос, иногда терял ход мыслей, а в какой-то момент заговорил о победе над Medicare. Некоторые губернаторы будут присутствовать виртуально.

Отвечая в среду на вопрос, рассматривает ли Байден возможность отставки, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что нет: "Абсолютно нет".

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Вскоре после ее выступления два общенациональных опроса показали, что шансы Байдена против Трампа, который во время дебатов произносил ряд заезженных лживых тезисов, ухудшились после дебатов.

Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%.

Предыстория:

Среди демократов нарастают сомнения по поводу того, не будет ли проигрышным подходом повторно выдвигать кандидатуру Джо Байдена на пост президента в 2024 году и более 20 членов Палаты представителей думают призвать его сняться, если в последующие дни он будет выглядеть неуверенно.

В первых своих комментариях после резонансных дебатов с Трампом Байден признал свое плохое выступление, но сказал, что уходить из гонки не планирует.

Байден в рамках кампании в Вирджинии в очередной раз признал свое плохое выступление на дебатах с Дональдом Трампом и объяснил, что чувствовал себя плохо после серии авиаперелетов и смены часовых поясов, отметив, что это не может служить оправданием.

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