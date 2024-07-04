ISW: Украина формирует несколько новых бригад, но не может их вооружить

Украина решает свои проблемы с живой силой и формирует несколько новых бригад, но задержка и недостаточность поставок западного оружия, вероятно, не позволит Украине оснастить эти новые бригады.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Своевременная и надлежащая помощь в сфере безопасности Запада продолжает оставаться решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе украинские силы смогут бросить вызов инициативе на поле боя и проводить важные с оперативной точки зрения контрнаступательные операции в будущем".

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Детали: Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, опубликованном 3 июля, заявил, что украинские силы находятся в лучшем положении по живой силе, чем несколько месяцев назад, и что способность Украины проводить будущую контрнаступательную операцию зависит от оснащения бригад тяжелой техникой, например как боевые механизированные машины, бронетранспортеры, танки и тяжелая артиллерия (вероятно, речь идет о не менее 10 запланированных новых украинских бригад).

Командир украинской бригады, которая действовала вблизи Часового Яра, предоставил подобную оценку на тактическом уровне, заявив, что украинские силы в зоне его операционной зоне больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе.

Зеленский заявил, что военная техника слишком долго прибывает на фронт, однако повторил свои комментарии о том, как медленное поступление американской помощи по безопасности затрудняет усилия Украины по оснащению резервных бригад в достаточной степени, чтобы привлечь их к оборонительным операциям.

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В последние месяцы украинские СМИ постоянно отмечали отсутствие достаточного количества материальных средств для оснащения всех новых украинских бригад, которые сейчас формируются.

Текущие отчеты также свидетельствуют о том, что Украина не сможет полностью оснастить все бригады без прибытия дополнительной помощи с Запада.

Способность Украины проводить значимые в оперативном отношении контрнаступательные операции в выбранное ею время имеет решающее значение, чтобы избежать затягивания войны.

Украина не имеет времени и гибкости ждать помощи Запада в сфере безопасности для оснащения новых подразделений. Российские войска, вероятно, сейчас пытаются использовать инициативу на поле боя, чтобы попытаться заставить Украину привлечь живую силу и технику к текущим оборонительным операциям и не дать Украине накопить решающий личный состав и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы.

Ключевые выводы ISW за 3 июля: