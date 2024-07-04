Киев отразил атаку дронов: приближались волнами и с разных направлений

В ночь на четверг враг совершил очередную воздушную атаку с применением только БПЛА. Все дроны уничтожила противовоздушная оборона.

Источник: КМВА в Telegram

Детали: По информации городских властей, противник запустил свои дроны с территории Курской области РФ, а в Киев беспилотники приближались волнами и с разных направлений.

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Благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БпЛА врага были уничтожены на подступах к столице.

В Киеве, предварительно, без жертв и разрушений.

Напомним:

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