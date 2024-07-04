Киев отразил атаку дронов: приближались волнами и с разных направлений
Четверг, 4 июля 2024, 05:27
В ночь на четверг враг совершил очередную воздушную атаку с применением только БПЛА. Все дроны уничтожила противовоздушная оборона.
Источник: КМВА в Telegram
Детали: По информации городских властей, противник запустил свои дроны с территории Курской области РФ, а в Киев беспилотники приближались волнами и с разных направлений.
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Благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БпЛА врага были уничтожены на подступах к столице.
В Киеве, предварительно, без жертв и разрушений.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- В Киевской области этой ночью дважды работала ПВО.