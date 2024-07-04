Госдеп США: Украине предложат "конкретные пути" к членству в НАТО

Во время саммита НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине предложат "конкретные пути" для ускорения будущего членства в Североатлантическом альянсе.

Источник: заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, "Голос Америки"

Детали: Ожидается, что в итоговой декларации будет подтверждено, что Украина станет членом НАТО, но конкретная формулировка еще согласовывается.

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Джонс сказал, что альянс обсудит, как помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас, как сдержать Россию в будущем, и как подготовиться к членству в НАТО.

На саммит в Вашингтоне также приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО.

Среди известных участников - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

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Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

По словам Джонса, развитие устойчивости этих союзников к противостоянию угрозам и вызовам со стороны Китая является одним из ключевых пунктов повестки дня.