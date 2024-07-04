ВСУ обезвредили 1 200 оккупантов и 65 артсистем за сутки
Четверг, 4 июля 2024, 07:22
Силы обороны продолжают уничтожать врага на украинской земле − только за минувшие сутки отминусовали 1 200 захватчиков, 65 артиллерийских систем и 17 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 547 470 (+1 200) человек,
- танков − 8 132 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 15 600 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 14 777 (+65) ед,
- РСЗО − 1 115 (+0) ед,
- средств ПВО − 878 (+2) ед,
- самолетов − 360 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 694 (+26) ед,
- крылатых ракет − 2 342 (+6) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 19 923 (+73) ед,
- специальной техники − 2 468 (+4) ед.
Данные уточняются.