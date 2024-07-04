Россияне атаковали Никопольщину: ранили женщину, повредили инфраструктуру, ЛЭП, спортклуб

Оккупанты вечером 3 июля и утром 4 июля атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией − захватчики ранили женщину, повредили инфраструктуру, газопровод, линию электропередач, магазины и спортклуб.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "Оккупанты попали по райцентру и Красногригорьевской общине. Ранена 68-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждена инфраструктура. В частности, магазины и спортклуб. А еще 4 пятиэтажки и 3 авто. Задело газопровод и линию электропередач".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Детали: Также сообщается, что ночью силы ПВО уничтожили над областью 2 "Шахеды".