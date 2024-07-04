"Шахед" попал в объект инфраструктуры на Черниговщине: 6 тысяч потребителей без света − ОВА

Ночью 4 июля один из российских "Шахедов" попал в объект инфраструктуры в Черниговской области, в результате чего почти 6 тысяч потребителей остались без электричества.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь Чауса: "Более 5 часов этой ночью продолжалась воздушная тревога для Черниговщины. К сожалению, вражеский "Шахед" попал в один из объектов области. На сейчас без электроснабжения остаются 5 963 потребителя".

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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением.

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