"Шахед" попал в объект инфраструктуры на Черниговщине: 6 тысяч потребителей без света − ОВА
Четверг, 4 июля 2024, 08:45
Ночью 4 июля один из российских "Шахедов" попал в объект инфраструктуры в Черниговской области, в результате чего почти 6 тысяч потребителей остались без электричества.
Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram
Прямая речь Чауса: "Более 5 часов этой ночью продолжалась воздушная тревога для Черниговщины. К сожалению, вражеский "Шахед" попал в один из объектов области. На сейчас без электроснабжения остаются 5 963 потребителя".
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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением.
Предыстория:
- В ночь на 4 июля российские оккупанты атаковали Украину 22-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", защитникам удалось сбить 21 вражеский дрон.