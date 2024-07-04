На Житомирщине обломки дрона упали на дом: вспыхнул пожар, есть пострадавшая

Ночью россияне запустили "Шахеды" по Житомирщине, обломки сбитого беспилотника упали на дом, возник пожар, пострадала женщина.

Источник: председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, ГСЧС

Прямая речь: "Во время воздушной атаки, силами противовоздушной обороны над территорией Житомирщины по предварительной информации уничтожено 3 дроны-камикадзе типа "Шахед".

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ФОТО: ГСЧС

Из-за падения обломков возник пожар в одном из частных домов, который оперативно ликвидировала ГСЧС".

Детали: По словам главы ОВА, из-за пожара пострадала женщина. Ее госпитализировали.

ФОТО: ГСЧС

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