Правоохранители начали расследование схемы выезда за границу под прикрытием эвакуации сирот
Столичные правоохранители открыли уголовное производство после заявления омбудсмена Дмитрия Лубинца о том, что близкие родственники киевских чиновников в марте 2022 года незаконно выехали за границу под предлогом эвакуации детей-сирот и детей лишенных родительской опеки в Германию.
Источник: Киевская городская прокуратура
Дословно: "В рамках уголовного производства будет проверяться информация, распространенная Офисом Омбудсмена, о том, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева организовали выезд за границу нескольких человек, в том числе своих родственников, под видом работников учреждений, сопровождающих детей во время эвакуации за границу".
Детали: Правоохранители также проверят информацию о том, что ни один из сопровождающих, оказавшись за пределами государства, не вернулся в Украину. Следствие даст правовую оценку всем указанным в заявлении фактам.
Что предшествовало:
- 3 июля Офис омбудсмена заявил, что разоблачил схему, как дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников, чтобы нелегально выехать за границу и избежать мобилизации.