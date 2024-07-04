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Правоохранители начали расследование схемы выезда за границу под прикрытием эвакуации сирот

Анастасия ПроцЧетверг, 4 июля 2024, 10:35
Правоохранители начали расследование схемы выезда за границу под прикрытием эвакуации сирот
ЛУБИНЕЦ. ФОТО: Getty Images

Столичные правоохранители открыли уголовное производство после заявления омбудсмена Дмитрия Лубинца о том, что близкие родственники киевских чиновников в марте 2022 года незаконно выехали за границу под предлогом эвакуации детей-сирот и детей лишенных родительской опеки в Германию.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "В рамках уголовного производства будет проверяться информация, распространенная Офисом Омбудсмена, о том, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева организовали выезд за границу нескольких человек, в том числе своих родственников, под видом работников учреждений, сопровождающих детей во время эвакуации за границу".

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Детали: Правоохранители также проверят информацию о том, что ни один из сопровождающих, оказавшись за пределами государства, не вернулся в Украину. Следствие даст правовую оценку всем указанным в заявлении фактам.

Что предшествовало:

  • 3 июля Офис омбудсмена заявил, что разоблачил схему, как дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников, чтобы нелегально выехать за границу и избежать мобилизации.

Темы: омбудсмендетиВоенное положение
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