В ОП опровергли, что Зеленский даст интервью скандальному журналисту Карлсону

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об интервью президента с американским скандальным журналистом Такером Карлсоном, который ранее брал интервью у правителя РФ.

Источник: Никифоров в Facebook

Прямая речь: "Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет".

Реклама:

Что было раньше: 4 июля в соцсети X Карлсон сообщил, что вскоре может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предыстория: