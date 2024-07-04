В ОП опровергли, что Зеленский даст интервью скандальному журналисту Карлсону
Четверг, 4 июля 2024, 11:20
Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об интервью президента с американским скандальным журналистом Такером Карлсоном, который ранее брал интервью у правителя РФ.
Источник: Никифоров в Facebook
Прямая речь: "Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет".
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Что было раньше: 4 июля в соцсети X Карлсон сообщил, что вскоре может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Предыстория:
- 6 февраля скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.
- 9 февраля в интервью Карлсону российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы желании "добиться решения ситуации в Украине путем переговоров".
- Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана рассказал о своих впечатлениях от интервью с Путиным и признал, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами. В частности, прозвучала фраза: "Я думаю, это самое тупое, что я когда-либо слышал".