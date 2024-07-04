Бербок: РФ будет оставаться самой большой угрозой безопасности Европы в ближайшем будущем

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время дебатов в Бундестаге заявила, что Россия будет оставаться самой большой угрозой для безопасности и свободы в Европе в будущем и призвала НАТО к дальнейшей поддержке Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Прямая речь Бербок: "Россия будет оставаться самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе в обозримом будущем".

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Детали: Она добавила, что Запад должен принять меры для защиты свободы и демократии.

"Мы не выбирали этого. Мы не хотели этого. Германия несет особую ответственность в этом отношении и сейчас восстановила утраченное доверие из-за своей политики в отношении России. Мы не должны потерять это во время бюджетных переговоров", – предупредила министр, имея в виду текущий спор в коалиции по бюджету на 2025 год.

Напомним, юбилейный 75-й саммит НАТО будет проходить в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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Десятки экспертов в области внешней политики в среду призвали членов НАТО избегать продвижения к членству Украины на саммите в Вашингтоне, предупреждая, что это поставит под угрозу США и союзников и развалит коалицию.

Накануне стало известно, что союзники в НАТО достигли согласияотносительно финансирования на военную помощь для Украины в следующем году в размере 40 млрд евро.

Недавно СМИ также сообщили, что на саммите объявят о созданииновой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).

Кроме того, обсуждается создание должности спецпредставителя в Киеве для контроля за международной координацией поставок оружия и учений для украинских Вооруженных сил под эгидой НАТО.