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Президент Словакии пообещал увеличить поставки электроэнергии в Украину осенью и зимой

Андрей Синявский, Станислав ПогориловЧетверг, 4 июля 2024, 16:05
Президент Словакии пообещал увеличить поставки электроэнергии в Украину осенью и зимой
Петер Пеллегрини, фото: Getty Images

Президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Польшу заявил, что Братислава на самом деле делает "большую работу" для Киева несмотря на ее имидж в СМИ, который подчеркивает сдержанность правительства премьера Роберта Фицо по поддержке Украины. В частности, собирается увеличить поставки электроэнергии осенью и зимой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Pravda

Прямая речь: "С начала войны мы уже экспортировали в Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии и собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины".

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Детали: На совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции Пеллегрини напомнил, что Братислава помогает Киеву, о чем свидетельствует увеличение производства боеприпасов и пушечных стволов на словацких оборонных заводах, а также экспорт электроэнергии в Украину, чьи мощности уничтожаются российскими ударами.

Он также подчеркнул, что Словакия не признает аннексию Крыма Россией и насильственное изменение границ со стороны РФ на востоке и юге Украины.

Кроме того, Пеллегрини заявил, что Братислава готова принять большее количество войск НАТО в Словакии, если это будет необходимо.

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Предыстория:

  • Ранее президент Словакии заявил, что его страна участвует в чешской инициативе по закупке снарядов для Украины – в частности, закупленные боеприпасы модернизируют на словацких заводах.
  • Следует отметить, что правительство Роберта Фицо после прихода к власти заявило, что Словакия не будет оказывать военной поддержки Украине и выступает за мирное решение конфликта.
  • При этом правительство Роберта Фицо не прекратило коммерческих поставок оружия Киеву и официально поддерживает восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
  • Напомним, Роберт Фицо называл очень успешный сбор словаками средств на боеприпасы для Украины символическим жестом и оскорбил его заявлением о "пердении".

Темы: СловакияэлектроэнергияУкраина
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