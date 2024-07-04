Президент Словакии пообещал увеличить поставки электроэнергии в Украину осенью и зимой

Президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Польшу заявил, что Братислава на самом деле делает "большую работу" для Киева несмотря на ее имидж в СМИ, который подчеркивает сдержанность правительства премьера Роберта Фицо по поддержке Украины. В частности, собирается увеличить поставки электроэнергии осенью и зимой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Pravda

Прямая речь: "С начала войны мы уже экспортировали в Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии и собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины".

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Детали: На совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции Пеллегрини напомнил, что Братислава помогает Киеву, о чем свидетельствует увеличение производства боеприпасов и пушечных стволов на словацких оборонных заводах, а также экспорт электроэнергии в Украину, чьи мощности уничтожаются российскими ударами.

Он также подчеркнул, что Словакия не признает аннексию Крыма Россией и насильственное изменение границ со стороны РФ на востоке и юге Украины.

Кроме того, Пеллегрини заявил, что Братислава готова принять большее количество войск НАТО в Словакии, если это будет необходимо.

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