Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Россияне ударили УАБом по Русской Лозовой и убили женщину

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 июля 2024, 16:22
Россияне ударили УАБом по Русской Лозовой и убили женщину
скриншот карты Deep State

Российские оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на Русскую Лозовую Харьковской области: погибла женщина.

Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 

Прямая речь: "К сожалению, в результате удара погибла местная жительница. Искренне сочувствую родным и близким погибшей.

Реклама:

Есть повреждения нескольких частных домовладений".

Детали: Синегубов уточнил, что в результате удара вражеского УАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина.

Еще один гражданский мужчина 74 лет получил осколочное ранение.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
Харьковская область
Силы обороны зачищают остатки ДРГ, которая зашла в Сотницкий Козачок на Харьковщине
На Харьковщине четыре человека ранены из-за российского авиаудара
Deep State: Россияне оккупировали два села в Донецкой области и расширили фронт на Харьковщине
Последние новости
10:09
фото, видео Посольство России в Праге облили "кровью"
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
Все новости...
Реклама:
Реклама: