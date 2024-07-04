Россияне ударили УАБом по Русской Лозовой и убили женщину

Российские оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на Русскую Лозовую Харьковской области: погибла женщина.

Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь: "К сожалению, в результате удара погибла местная жительница. Искренне сочувствую родным и близким погибшей.

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Есть повреждения нескольких частных домовладений".

Детали: Синегубов уточнил, что в результате удара вражеского УАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина.

Еще один гражданский мужчина 74 лет получил осколочное ранение.