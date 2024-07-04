Украла гуманитарку на миллионы: В Киеве разоблачили бывшую районную руководительницу Красного Креста

Правоохранители разоблачили бывшую руководительницу Печерской районной организации Киева Красного Креста и ее приспешника на присвоении гуманитарной помощи, продуктовых наборов, постельного белья и т.д. на миллионы гривен. Им сообщено о подозрении.

Источник: пресс-службы ОГП, Киевской городской прокуратуры

Дословно: "О фактах возможного присвоения гуманитарной помощи стало известно от работников Киевской городской организации Красного Креста, которые обратились в правоохранительные органы с соответствующей информацией".

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Детали: Сообщается, что по данным следствия, бывшая председатель Печерской райорганизации Красного Креста присвоила гуманитарную помощь на сумму почти 3,6 млн грн.

В частности, исчезли продуктовые наборы, постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски, бинты, резиновые перчатки, шприцы.

Правоохранители также установили, что бывший волонтер этой организации, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, продавал поддельные удостоверения волонтеров Красного Креста. Мужчина незаконно использовал символику организации на собственном автомобиле.

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Во время обысков по месту жительства экс-руководительницы, в офисе и автомобиле обнаружена и изъята гуманитарная помощь на сумму более 1 млн грн. Она передана для хранения в Киевскую городскую организацию ОККХ Украины.

У бывшего волонтера во время обыска изъяты документы, подтверждающие незаконную выдачу более 300 поддельных удостоверений работников-волонтеров Печерской районной организации Красного Креста, поддельные удостоверения волонтеров, а также амфетамин. Кроме того, бывший волонтер организации незаконно использовал символику Красного Креста на собственном автомобиле.

Ему сообщено о подозрении в мошенничестве, подделке и сбыте удостоверений волонтера, незаконном использовании символики Красного Креста и незаконном хранении амфетамина.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.