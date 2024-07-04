Опросы показывают, что ультраправые во Франции не получат абсолютного большинства

Согласно новому опросу, ультраправая партия "Национальное объединение" не получит абсолютного большинства во втором туре парламентских выборов во Франции, которые состоятся в воскресенье, 7 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Опрос IFOP для телеканала LCI и издания Le Figaro показал, что "Национальное объединение" получает больше мест, чем любая другая партия, но также не преодолевает порог в 289 голосов, необходимый для получения абсолютного большинства в парламенте.

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Это свидетельствует о том, что "республиканский фронт", благодаря которому более 200 кандидатов со всего политического спектра сняли свои кандидатуры, чтобы расчистить путь для того кандидата, который имел лучшие шансы победить представителя ультраправых в своем округе, похоже, сработал.

Как свидетельствует исследование, "Национальное объединение" будет иметь от 210 до 240 мест, по сравнению с 240-270 до снятия кандидатур.

Это был уже второй опрос, который дает такой прогноз на выборы. В среду опрос Harris Interactive прогнозировал для ультраправых от 190 до 220 мест.

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В то же время альянс левых партий "Новый народный фронт", по прогнозам, занял второе место, получив от 170 до 200 мест и опередив центристский блок "Вместе" президента Эмманюэля Макрона, который будет иметь 95-125 мест.

Также, согласно опросу, консервативные республиканцы получат от 25 до 45 мест в парламенте.

Ранее премьер Франции Габриэль Атталь заявил, что межпартийная попытка лишить ультраправое "Национальное объединение" большинства во втором туре парламентских выборов, который состоится в воскресенье, может быть успешной.

В свою очередь Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

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