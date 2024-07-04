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Мишель заявил, что Орбан не имеет мандата от ЕС на вояж к Путину

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 4 июля 2024, 20:30
Мишель заявил, что Орбан не имеет мандата от ЕС на вояж к Путину
Шарль Мишель, фото: Getty Images

Глава Евросовета Шарль Мишель отреагировал на сообщения СМИ о возможном запланированном на пятницу визите венгерского премьера Виктора Орбана в Россию, указав, что Венгрия не имеет соответствующего мандата от ЕС.

Источник: Мишель написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины".

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Детали: По словам Мишеля, Венгрия, которая по ротационному принципу с начала июля председательствует в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

Журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, освещающий Центрально-Восточную Европу, сообщил ранее со ссылкой на собственные источники, что Виктор Орбан всего через несколько дней после посещения Киева собрался с визитом в Москву.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который отсутствовал в делегации Орбана в Киеве и считается благосклонным к России министром, тоже поедет в РФ, по словам журналиста.

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Эту информацию также подтвердили источники "Радио Свобода".

Предыстория:

  • 1 июля Венгрия официально начала председательствовать в Совете Европейского Союза. То есть Орбан встретится с Путиным как руководитель председательствующего в ЕС государства.
  • Напомним, также стало известно, что после завершения встречи лидеров в Киеве глава МИД Венгрии позвонил российскому главе МИД Сергею Лаврову.

Подробно о визите Орбана в Украину читайте в статье "Перемирие" с мнением о Кремле

Темы: ЕСОрбанПутин
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