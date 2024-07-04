Зеленский на Ставке заслушал Сырского: укрепляем направления, от Харьковщины до юга

Президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку главнокомандующего, на которой обсуждались вопросы укрепления направлений фронта, где идут ожесточенные бои, а также были приняты важные решения по дронам и РЭБ.

Источник: Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь Зеленского: "Главком Александр Сырский доложил о ситуации на основных направлениях. Больше всего боев на Покровском направлении, на нашей Донетчине, но каждое направление сейчас укрепляем, от Харьковщины до южных".

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Детали: Зеленский сообщил, что на Ставке обсуждались вопросы дронов и РЭБ, речь шла о производстве в Украине, финансировании, поставках и применении, от наиболее востребованных на фронте, в частности FPV. Было уделено внимание и дальнобойным дронам.

"Приняли очень важные решения, время покажет эти решения на фронте", - сказал президент.

Присутствующий на Ставке министр обороны Украины Умеров доложил о деталях поездки в Соединенные Штаты, о переговорах, а главное, реализации тех оборонных пакетов, которые объявлены уже, но еще не поставлены в Украину. "Подталкиваем эту логистику", - отметил Зеленский.