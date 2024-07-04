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Президент Словакии призвал к сдержанности в переговорах о вступлении Украины в НАТО

Кристина Бондарева, Александр ШумилинЧетверг, 4 июля 2024, 22:24
Президент Словакии призвал к сдержанности в переговорах о вступлении Украины в НАТО
Фото: Getty Images

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации.

Источник: "Европейская правда"; Standard, цитирующий Пеллегрини на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг

Детали: Пеллегрини указал на разногласия во взглядах двух президентов на вопрос переговоров о вступлении Украины в НАТО.

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"Президент Дуда выступает за скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы же призываем к сдержанности. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности", - заявил президент Словакии.

Він також додав, що вони з Дудою відверто поговорили про тему наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні наступного тижня. 

"Я підтвердив, що Словаччина перевищила обсяг інвестицій в оборону як таку, і на цей момент наші інвестиції перебувають на рівні 2,11% ВВП", – сказав президент Словаччини у відповідь на пропозицію Дуди, щоб на наступному саміті країни робили внесок в оборону на рівні трьох відсотків ВВП.

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А президент Дуда на пресконференції виступив проти відправки польських військових в Україну та сподівається, що "Росія не доведе до такої ситуації".

Президент Польщі також заявив, що Пеллегріні поділяє позицію про необхідність надати підтримку Україні. 

Взимку прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.

Темы: СловакияНАТО
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