Президент Словакии призвал к сдержанности в переговорах о вступлении Украины в НАТО

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации.

Источник: "Европейская правда"; Standard, цитирующий Пеллегрини на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг

Детали: Пеллегрини указал на разногласия во взглядах двух президентов на вопрос переговоров о вступлении Украины в НАТО.

Реклама:

"Президент Дуда выступает за скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы же призываем к сдержанности. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности", - заявил президент Словакии.

Він також додав, що вони з Дудою відверто поговорили про тему наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні наступного тижня.

"Я підтвердив, що Словаччина перевищила обсяг інвестицій в оборону як таку, і на цей момент наші інвестиції перебувають на рівні 2,11% ВВП", – сказав президент Словаччини у відповідь на пропозицію Дуди, щоб на наступному саміті країни робили внесок в оборону на рівні трьох відсотків ВВП.

ВИДЕО ДНЯ

А президент Дуда на пресконференції виступив проти відправки польських військових в Україну та сподівається, що "Росія не доведе до такої ситуації".

Президент Польщі також заявив, що Пеллегріні поділяє позицію про необхідність надати підтримку Україні.

Взимку прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.