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Воздушные силы: Дроны оккупантов летят в сторону Черниговщины, на Харьковщине пуски КАБов

Александр ШумилинЧетверг, 4 июля 2024, 22:45
Воздушные силы: Дроны оккупантов летят в сторону Черниговщины, на Харьковщине пуски КАБов
скриншот

Воздушные силы ВСУ после 22:30 в четверг сообщили, что фиксируется движение ударных российских беспилотников через Сумскую область в направлении Черниговщины.

Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ

Детали: Также Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ на Харьковщине.

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В Черниговской, Сумской и Харьковской области после 22:00 объявили воздушную тревогу.

Темы: Черниговская областьХарьковская областьВоздушные силы ВСУ
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