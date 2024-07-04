Воздушные силы: Дроны оккупантов летят в сторону Черниговщины, на Харьковщине пуски КАБов
Четверг, 4 июля 2024, 22:45
Воздушные силы ВСУ после 22:30 в четверг сообщили, что фиксируется движение ударных российских беспилотников через Сумскую область в направлении Черниговщины.
Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ
Детали: Также Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ на Харьковщине.
Реклама:
В Черниговской, Сумской и Харьковской области после 22:00 объявили воздушную тревогу.