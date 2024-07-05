В ряде областей объявляли воздушную тревогу

Ночью 5 июля в столице, а также ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских БпЛА.

Источник: карта воздушных тревог, КГГА

Детали: Согласно данным мониторинговых каналов и карты воздушных тревог, угроза российских БпЛА есть в Киеве и ряде северных, центральных, южных и западных областей.

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Обновлено: В 2:19 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 2:36 воздушная тревога продолжалась в северных и южных областях, в остальных были объявлены отбои тревог.

Впоследствии во всех областях, кроме Черниговской, отменили воздушную тревогу. Однако ее снова объявили в Киевской, Одесской, Житомирской областях.

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Около 5 утра тревогу отменили в Киевской и Житомирской областях.

В 5:12 отбой тревоги объявили в Одесской области.