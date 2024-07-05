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В Британии популисты, чей лидер делал скандальные заявления об Украине, впервые прошли в парламент

Ирина Балачук, Мария ЕмецПятница, 5 июля 2024, 09:18
В Британии популисты, чей лидер делал скандальные заявления об Украине, впервые прошли в парламент
Найджел Фарадж. Фото из Facebook

По итогам досрочных выборов в Британии, популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, который запомнился скандальными заявлениями относительно Украины, впервые прошла в Палату общин.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: Отмечается, что Reform UK будет иметь 4 мандата, включая ее лидера.

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Фарадж выиграл в своем округе Клектон на востоке Англии, который ранее представлял депутат от Консервативной партии. Его соперник от консерваторов оказался на втором месте.

Это первая успешная из всего 8 попыток Фараджа получить мандат в парламенте.

Сначала подтвердили победу представителя Reform UK Ли Андерсона в округе Эшфилд под Ноттингемом в центре Англии, а затем − еще двух однопартийцев Фараджа.

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Предыстория:

  • Фарадж недавно сделал ряд скандальных заявлений о Путине и Украине, в частности о том, что это якобы Запад спровоцировал полномасштабное российское вторжение, или что Украине следует подумать о мирных переговорах с Россией, чтобы "не потерять всех молодых мужчин".
  • При этом он настаивает, что утверждение о его симпатии к Владимиру Путину – это "российская мистификация", и отверг сообщения о возможном вмешательстве России в британские выборы на его стороне.
  • Партия Фараджа существенно нарастила рейтинг перед парламентскими выборами, но из-за особенностей избирательной системы ей не прогнозировали значительного количества мандатов.

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Темы: Великобританиявиборы
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