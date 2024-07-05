Атака россиян на Днепр 3 июля: в больнице умерла раненая, количество жертв возросло до 8

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больнице умерла 72-летняя раненая в результате российского удара по Днепру 3 июля.

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь: "В больнице умерла еще одна женщина, раненная в Днепре накануне. Ей было 72 года. Уже 8 жертв той российской атаки. Мои соболезнования всем, кто потерял родных".

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Детали: Глава ОВА также сообщил, что россияне ночью и утром атаковали Никополь дронами-камикадзе, в результате чего повреждена инфраструктура. Изуродованы частный дом и микроавтобус.

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

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