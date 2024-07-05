Атака россиян на Днепр 3 июля: в больнице умерла раненая, количество жертв возросло до 8
Пятница, 5 июля 2024, 09:23
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больнице умерла 72-летняя раненая в результате российского удара по Днепру 3 июля.
Источник: Лысак в Telegram
Прямая речь: "В больнице умерла еще одна женщина, раненная в Днепре накануне. Ей было 72 года. Уже 8 жертв той российской атаки. Мои соболезнования всем, кто потерял родных".
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Детали: Глава ОВА также сообщил, что россияне ночью и утром атаковали Никополь дронами-камикадзе, в результате чего повреждена инфраструктура. Изуродованы частный дом и микроавтобус.
Предыстория:
- Утром 3 июля россияне атаковали Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось об убитых и раненых.
- Позже Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей: 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
- 4 июля председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больнице умерла еще одна раненая в результате удара.