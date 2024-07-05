Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Атака россиян на Днепр 3 июля: в больнице умерла раненая, количество жертв возросло до 8

Анастасия ПроцПятница, 5 июля 2024, 09:23
Атака россиян на Днепр 3 июля: в больнице умерла раненая, количество жертв возросло до 8
Последствия российского удара по Днепру 3 июля: Фото: Днепропетровская ОГА

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больнице умерла 72-летняя раненая в результате российского удара по Днепру 3 июля.

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь: "В больнице умерла еще одна женщина, раненная в Днепре накануне. Ей было 72 года. Уже 8 жертв той российской атаки. Мои соболезнования всем, кто потерял родных".

Реклама:

Детали: Глава ОВА также сообщил, что россияне ночью и утром атаковали Никополь дронами-камикадзе, в результате чего повреждена инфраструктура. Изуродованы частный дом и микроавтобус.

 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Предыстория:

  • Утром 3 июля россияне атаковали Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось об убитых и раненых.
  • Позже Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей: 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
  • 4 июля председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больнице умерла еще одна раненая в результате удара.

Темы: Днепржертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В понедельник в Киеве и 4 областях возможны отключения и в светло-серых зонах

В Минобороны объяснили, что будет с теми, кто не обновил данные до 16 июля или не прошел ВВК

фотоАвтобус с 40 паломниками перевернулся на Тернопольщине

видеоЗеленский собирает глав областей после возвращения из США

Трамп после покушения: Я никогда не сдамся

Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления после покушения

Все новости...
Днепр
Удар россиян по Днепру 3 июля: в больнице умерла раненая, количество жертв достигло семи
Спасатели седьмой день разбирают завалы многоэтажки в Днепре
Удары россиян по Днепру: под завалами нашли тело, а в больнице умерла раненая
Последние новости
18:50
Мертвые тюлени выбрасываются на пляжи Кейптауна: это связывают со вспышкой бешенства среди морских животных
18:48
теннисАлькарас разгромил в финале Джоковича и второй раз подряд выиграл Уимблдон
18:34
В понедельник в Киеве и 4 областях возможны отключения и в светло-серых зонах
18:23
Мелони стремится вернуть ядерную энергетику в Италию после 35 лет от закрытия последней АЭС
18:07
В Минобороны объяснили, что будет с теми, кто не обновил данные до 16 июля или не прошел ВВК
18:02
Евро-2024Спасите нас от победы Англии: шотландская газета обратилась к сборной Испании перед финалом ЧЕ
17:53
У Зеленского рассказали о дальнейшем плане действий с "формулой мира"
17:30
Как пережить экстремальную жару? Советы от Минздрава
17:26
В ОП уверяют, что Украина не отказывалась от шведских самолетов Gripen
17:03
Евро-2024Ольмо: Финал Евро будет отличным зрелищем
Все новости...
Реклама:
Реклама: