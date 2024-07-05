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За сутки на фронте произошло более 150 боевых столкновений с врагом – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 5 июля 2024, 10:13
За сутки на фронте произошло более 150 боевых столкновений с врагом – Генштаб
фото Генштаб

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 155 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 38 штурмовых действий.

Источник: Генштаб

Дословно: "За прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

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По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, 59 авиационных ударов (задействовал 111 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 115 из них - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны нанесли 13 авиаударов по живой силе противника, поразили две пушки, один склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника".

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия. Здесь произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Глубокое, Липцы и Волчанск.

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На Купянском направлении количество атак за сутки составило четыре. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражено 10 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Клищеевки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 17 попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Клищеевки.

На Торецком направлении враг совершил 30 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Прогресс, Лозоватское, Новоселовка Первая, Евгеновка, Уманское и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Невельское, Парасковеевка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Темы: Генштабвойна
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