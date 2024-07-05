Сырский поговорил с подразделениями БПЛА о более широком применении дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел встречу с командирами боевых подразделений БПЛА, во время которой обсудили более широкое применение дронов на фронте.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь главнокомандующего: "Провел очередную рабочую встречу с участием успешных командиров боевых подразделений БПЛА − Мадьяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других. Некоторые командиры присоединились к нам онлайн в полевых условиях.

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Продолжаем работу над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БПЛА".

Детали: По словам Сырского, сейчас задача ВСУ − "технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них", потому что от этого зависит жизнь военных.

ФОТО С FACEBOOK СЫРСКОГО

"Беспилотные системы − одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят ежедневно, и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий. Совместная работа продолжается", − подытожил главнокомандующий.

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Стоит отметить, что это уже вторая встреча главкома Сырского с руководителями успешных подразделений БПЛА за последнее время. В отличие от первой, на нее таки пригласили руководителя Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского.

ФОТО С FACEBOOK СЫРСКОГО

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