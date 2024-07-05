Сырский поговорил с подразделениями БПЛА о более широком применении дронов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел встречу с командирами боевых подразделений БПЛА, во время которой обсудили более широкое применение дронов на фронте.
Источник: Сырский в Facebook
Прямая речь главнокомандующего: "Провел очередную рабочую встречу с участием успешных командиров боевых подразделений БПЛА − Мадьяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других. Некоторые командиры присоединились к нам онлайн в полевых условиях.
Продолжаем работу над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БПЛА".
Детали: По словам Сырского, сейчас задача ВСУ − "технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них", потому что от этого зависит жизнь военных.
"Беспилотные системы − одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят ежедневно, и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий. Совместная работа продолжается", − подытожил главнокомандующий.
Стоит отметить, что это уже вторая встреча главкома Сырского с руководителями успешных подразделений БПЛА за последнее время. В отличие от первой, на нее таки пригласили руководителя Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского.
Предыстория:
- В июне стало известно, что заместителя главнокомандующего ВСУ Вадима Сухаревского назначили командующим Сил беспилотных систем ВСУ.
- 7 мая Кабинет министров поддержал проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.