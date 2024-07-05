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Столтенберг: Надеюсь Украина станет членом НАТО в ближайшие 10 лет

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 5 июля 2024, 11:13
Столтенберг: Надеюсь Украина станет членом НАТО в ближайшие 10 лет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA рассказал о надежде, что в течение следующего десятилетия Украина присоединится к оборонному альянсу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Столтенберга спросили о возможном расширении Альянса в ближайшие десять лет.

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"Я очень надеюсь, что Украина станет союзником", – сказал Столтенберг, который покидает пост генсека осенью.

Незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне Столтенберг также призвал к еще большей военной помощи Украине.

"Чем сильнее будет наша поддержка, тем быстрее эта война может закончиться... Чем больше мы возьмем на себя обязательств в долгосрочной перспективе, тем быстрее война может закончиться", – сказал он.

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Недавно СМИ также сообщили, что на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).

Кроме того, обсуждается создание должности спецпредставителя в Киеве для контроля за международной координацией поставок оружия и учений для украинских Вооруженных сил под эгидой НАТО.

В то же время приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне Украина не получит.

Темы: НАТОУкраина
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