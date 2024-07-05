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Омбудсман пожаловался Нацполу и ГБР на грубое задержание полицейскими мужчины

Валентина РоманенкоПятница, 5 июля 2024, 11:35
Омбудсман пожаловался Нацполу и ГБР на грубое задержание полицейскими мужчины
скриншот

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к руководству Нацполиции и ГБР с просьбой расследовать нарушения полицейскими города Черновцы прав и свобод человека.

Источник: омбудсман в Telegram

Детали: Лубинец отмечает, что к нему обратился гражданин относительно неправомерных действий сотрудников патрульной полиции города Черновцы. По словам заявителя, полицейские незаконно его задержали, избили и доставили в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Мужчина пожаловался и на то, что работники полиции не обеспечили его право на юридическую помощь.

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Видео, на котором зафиксирован ход событий, подтверждает, что полицейские с применением физической силы бросили мужчину на землю, одели ему специальные средства (наручники) и посадили в служебный автомобиль. При этом мужчина какого-либо сопротивления работникам полиции не оказывал, а пытался выяснить основания его задержания.

Прямая речь Лубинца: "Подобные факты нарушений полицейскими прав и свобод человека и гражданина требуют надлежащего реагирования, поэтому я обратился к руководителям Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

ВИДЕО ДНЯ

Убежден, лицам, которые превышают свои служебные полномочия, попирают права и свободы человека, унижают человеческое достоинство, не место среди тех, кто призван защищать человека от имени государства".

Темы: мобилизацияполицияправа человека
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