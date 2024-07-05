На следующей неделе в Украине ожидается жара до 41°С

В южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях в течение 11-15 июля температура достигнет 40-41°, в остальных регионах обещают 35-38°С.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В течение 11-15 июля из-за влияния тропического воздуха из северных районов Африки в Украине температура будет приближаться к абсолютным температурным максимумам за всю историю наблюдений.

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Также в Укргидрометцентре отмечают, что погодные условия могут негативно влиять на самочувствие людей, привести к осложнению работы коммунальных служб, энергетических предприятий, ухудшению условий жизнеобеспечения населения.