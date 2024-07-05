Опрос: 65% украинцев одобряют соглашения по безопасности с партнерами, но сомневаются в их эффективности

Президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Украины Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время церемонии подписания соглашения о безопасности в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, 27 июня 2024 года. Фото: Getty Images

По результатам опроса КМИС, 65% респондентов считают, что соглашения по безопасности с партнерами в продолжение Вильнюсской декларации G7 являются полезными для обороноспособности Украины, однако при этом отношение к ним у большинства сдержанное.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса КМИС

Детали: В целом 65% респондентов считают, что соглашения по безопасности с западными партнерами полезны для укрепления обороноспособности Украины. Однако из них "очень полезными" соглашения считают 18%, а остальные 47% – "скорее полезными". Еще 27% считают, что соглашения не особо повлияют на обороноспособность страны, или же вообще не нужны.

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Региональные различия в восприятии присутствуют, но не очень значительные: показатели варьируются от 59% на Востоке до 68% на Западе. Скептическое отношение к соглашениям имеют не более четверти населения каждого региона.

При этом 51% опрошенных считают, что Украина все равно получит недостаточную поддержку для эффективного противодействия России.

По мнению 27%, соглашения по безопасности помогут как минимум сдерживать российскую армию и, возможно, освободить некоторые территории. Тех, кто верит, что благодаря соглашениям Украина получит все необходимое для победы – 13%.

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Сбор данных проводился 16-22 мая 2024 года и 20-25 июня 2024 года методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины на подконтрольной территории. Всего опросили 1067 совершеннолетних граждан Украины, которые в то время находились в Украине.

Апрельский опрос Центра Разумкова показал, что в то время более 80% украинцев считали, что соглашения по безопасности будут способствовать укреплению Украины в противостоянии российской агрессии, из них однозначно поддержали это утверждение почти 44%.

Напомним, последние из серии соглашений по безопасности – с Евросоюзом, Эстонией и Литвой – подписали 27 июня в Брюсселе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что двустороннее соглашение между Украиной и Польшей почти точно подпишут до саммита НАТО в Вашингтоне, который будет проходить 9-11 июля.