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Киевсовет определил еще 53 объекта, которые демонтируют в рамках декоммунизации

Анастасия ПроцПятница, 5 июля 2024, 16:17
Киевсовет определил еще 53 объекта, которые демонтируют в рамках декоммунизации
Демонтаж советского монумента дружбы украинского и русского народов в Киеве. 30 апреля 2024 года. Фото: Getty Images

Киевсовет определил еще 53 памятника и знака, которые устранят из публичного пространства города из-за отражения советских и российских пропагандистских нарративов.

Источник: КГГА

Прямая речь заместителя председателя КГГА Анны Старостенко: "В связи с многочисленными военными преступлениями оккупантов, совершенных во время нынешнего этапа российско-украинской войны, в украинском обществе справедливо обострилось восприятие монументов и объектов топонимики, касающихся российской истории и культуры. В такое сложное время мы должны убирать из публичного пространства объекты, напоминающие об СССР, РФ".

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Детали: Среди них:

  • памятник "Советский танк" на просп. Берестейском, 52/2;
  • четыре башни от советских танков, установленные в честь советских танкистов, которые находятся на территории киевских школ;
  • барельеф, который остался после демонтажа памятника Владимиру Ленину возле станции метро "Театральная";
  • три памятника российскому и советскому ученому Ивану Павлову по адресам: ул. Госпитальная, 24-А, ул. Шелковичная, 39/1, ул. Кирилловская, 103.

Кроме этого, КГГА планирует заменить текст с посвящением украинским летчикам, павшим в годы Второй мировой войны на памятнике советским летчикам на ул. Лесная, 56.

"Также решено на памятнике преподавателям и студентам КГХИ, погибших во время Великой Отечественной войны (Вознесенский спуск, 20) упоминание о "Великой Отечественной войне" заменить на "Вторую мировую войну", цифры "1941-1945" - на "1939-1945", формулировку "немецко-фашистские захватчики" изменить на "нацистские захватчики". Кроме этого, будут изменены детали на памятниках погибшим сотрудникам трамвайного депо (ул. Дегтяревская, 4) и участникам обороны Киева в Голосеевском парке", - говорится в сообщении КГГА.

Темы: Киевдекоммунизация
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