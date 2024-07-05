СтратКом обнародовал карту 10 рекордных по дальности ударов по России

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных 10 рекордных по дальности поражений военных объектов в России за шесть месяцев 2024 года.

Источник: СтратКом в соцсетях

Детали: Коммуникационщики отмечают, что десятки глубинных ударов происходят системно в течение более чем полгода с применением украинского оружия. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит любые дополнительные мнимые "красные линии".

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Постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности по защите Украины и ускорит завершение российско-украинской войны, подчеркнули в СтратКоме.

Дословно: "Место запуска и расстояние до объектов указаны условно. СтратКом ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне".

Напомним: По данным источников УП, дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая 2024 года атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

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